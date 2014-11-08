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“أبو مازن” يطلع موغيريني على المخاطر التي تتعرض لها القدس

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“أبو مازن” يطلع موغيريني على المخاطر التي تتعرض لها القدس “أبو مازن” يطلع موغيريني على المخاطر التي تتعرض لها القدس

أبو مازن

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس “أبو مازن” مساء اليوم السبت بمقر الرئاسة الفلسطينية “المقاطعة” بمدينة رام الله ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.

وأطلع الرئيس عباس موغيريني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، والمخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك ، مؤكدا أن هذه السياسات التي تقوم بها الإسرائيلية ضد مدينة القدس والسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الاقصى المبارك، تعمل على توتير الأجواء، داعيًا إلى المحافظة على الوضع القائم في المسجد الأقصى حسب ما اتفق عليه منذ عام 1967.

وأشار إلى أن المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي يهدف لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 وفق سقف زمني محدد وهو ما يتطابق مع قرارات الشرعية والمواثيق الدولية.

وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للمسعى الفلسطيني والعربي في مجلس الأمن وذلك من أجل إعادة العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي.

وأشاد الرئيس عباس بدور الاتحاد الأوروبي في دعم السلام في الشرق الأوسط، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر يكون متناغما مع ثقله السياسي ودعمه الاقتصادي.

ومن جانبها، أكدت موغريني التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حكومة الوفاق الوطني ماليا وسياسا وإعادة إعمار قطاع غزة من أجل تحسين الظروف المعيشية لأبناء شعبنا، كما جددت موقف الاتحاد الرافض للاستيطان وأنه سيواصل مساعيه لدعم التقدم في العملية السياسية المبنية على مبدأ حل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة لدولتين.

أ ش أ

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