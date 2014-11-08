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محافظ الإسماعيلية يفتتح وحدة مياه الشرب ومحطة الرفع بقرية أبو بلح

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محافظ الإسماعيلية يفتتح وحدة مياه الشرب ومحطة الرفع بقرية أبو بلح محافظ الإسماعيلية يفتتح وحدة مياه الشرب ومحطة الرفع بقرية أبو بلح

 

محافظ الإسماعيلية

أفتتح اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية وحدة مياه الشرب وخط الرفع لمنطقة أبو بلح التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بتكلفة تصل الي نحو 200  ألف جنيه.

وتتضمن الوحدة خط مواسير بطول 900 متر لتو صيل المياه الي المناطق المرتفعة بالقرية.

وقام المحافظ بعد فتح لوحة الوحدة بالذهاب الي منازل القرية للاطمئنان علي وصول المياه لهم مطالبا المواطنيين بإبلاغه فورا عن أي انقطاع بالمياة.

وتفقد المحافظ  القرية حيث استمع لعدد من المواطنيين الذين طالبوه بعمل إزالات لبعض التعديات بالقرية وكلف المحافظ رئيس القرية بالتنفيذ الفوري لها وسط تحية المواطنيين.

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