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محلب يستقبل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

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محلب يستقبل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة محلب يستقبل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

محلب

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وعددًا من ممثليها، وذلك لبحث الاستثمارات والمشروعات الإقتصادية الأمريكية القائمة في وخططها للتوسع خلال الفترة المقبلة.

وقد استعرض رئيس الوزراء آخر تطورات برنامج الاصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي تنتهجه حاليا، مؤكدا على أنه مع اكتمال البرنامج ستحرز مصر المزيد من التقدم في مؤشر التنافسية الإقتصادية، ومشددا على توافر الشفافية أمام جميع المستثمرين والشركات العالمية.

كما استعرض المهندس ابراهيم محلب أهم التحديات التي تتم مواجهتها حاليًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأول للإصلاح الاقتصادي هو توفير ضمان إجتماعي لتأمين هذا الإصلاح، كما نوه عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب، موضحًا أن مصر تقود الحرب ضد الإرهاب ليس فقط للدفاع عن نفسها ولكن لحماية المنطقة والعالم، مشددًا على أنه مع استكمال خطوات خارطة الطريق ستتجه الأوضاع إلى المزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي.

من جانبه، أشار وفد الغرفة الى قيام وفد اقتصادي أمريكي يضم 160 مديرا تنفيذيا لنحو أكثر من 60 شركة أمريكية عاملة في قطاعات الصحة والطاقة والكهرباء والزراعة والبنية التحتية والنقل والسياحة والاتصالات وغيرها بزيارة مصر خلال الفترة من 9 الى 11 نوفمبرالجاري لمناقشة فرص زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، وبحث سبل مشاركتها في المشروعات الاستثمارية التي تطرحها مصر، مؤكدا على أن الغرفة على اتصال بنظيرتها في واشنطن، وأن قصص النجاح التي تحققها الشركات الأمريكية العاملة حاليا في مصر، بالاضافة الى الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية كانت الباعث الى قدوم الوفد الأمريكي الى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والقيام بأنشطة أعمال فيها.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء استعراض نشاط عدد من الشركات الامريكية العاملة في مصر، وتدارس امكانيات زيادة استثماراتها الجديدة، مشيرا الى أنه من المقرر أن يجتمع الوفد الاقتصادي الأمريكي مع كبار المسئولين الحكوميين خلال الزيارة.

أ ش أ

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