فلسطين وإيطاليا يتفقان على عقد اللجنة الوزارية المشتركة بداية العام المقبل

اتفق وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع نظيره الإيطالي الجديد باولو جينتالوني ، خلال اتصال هاتفي اليوم “السبت”، على سرعة عقد اللجنة الوزارية الإيطالية الفلسطينية المشتركة مع بداية العام المقبل ، كما قبل الوزير الإيطالي دعوة نظيره الفلسطيني لزيارة فلسطين والتي من الممكن القيام بها خلال الأسابيع المقبلة.

وأعرب المالكي عن تطلعه للعمل مع نظيره الإيطالي من أجل تطوير العلاقات الثنائية المشتركة من جهة ، وتفعيل دور إيطاليا ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي لصالح إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67 وضمان حل الدولتين.

وتطرق الوزيران إلى الأوضاع المتوترة في القدس الشرقية المحتلة نتيجة السياسات التهويدية الإسرائيلية، خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات يومية تهدد قدسيته بصفته مكانا إسلاميا مقدسا وخطا أحمر.

من جهته، أبدى جينتالوني تفهمه للقلق الفلسطيني وأبدى رغبة إيطاليا في رؤية إجراءات عملية لتخطي هذه الأوضاع وبالسرعة الممكنة وقبل فقدان السيطرة نتيجة التصعيد الإسرائيلي المستمر، كما أعرب عن قلقه من استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة كما هو الحال في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أ ش أ