أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب فالنسيا: مدح اللاعبين لا يضايقني لأنهم يستحقونه

Google+ Print
مدرب فالنسيا: مدح اللاعبين لا يضايقني لأنهم يستحقونه مدرب فالنسيا: مدح اللاعبين لا يضايقني لأنهم يستحقونه

(إفي): قال المدير الفني لفالنسيا الإسباني، نونو إسبيريتو سانتو السبت في مؤتمر صحفي إنه لا يشعر بالاستياء من المديح الذي يتلقاه لاعبيه لأنهم يستحقونه بسبب "الجهد الذي يبذلونه يوميا".

وصرح المدرب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أثليتك بلباو يوم الأحد بالدوري "نحن نسعى للتحسن أيضا، هذه هي فكرتنا منذ اليوم الأول، أيا كان ما سيحدث، لا نستاء من المديح لأن اللاعبين يستحقونه".

وأشار نونو مجددا إلى أن أهم هدف للفريق الموسم الجاري يتمثل في التأهل للنسخة المقبلة من دوري الأبطال.

وأضاف المدير الفني "طريقنا واضح للغاية، سنسير مباراة تلو الأخرى ونحاول جمع أكبر عدد ممكن من النقاط للتأهل للـ(تشامبيونز) بنهاية الموسم".

وتابع المدرب "أنا فخور بتدريب هؤلاء اللاعبين، يوجد مناخ ايجابي للغاية بينهم واحترام وإعجاب وروابط شخصية، وكل هذا لا يؤثر على جديتهم".

وعن المباراة قال "سيكون لقاء صعب أمام خصم لديه فريق عظيم ولاعبين جيدين ومدرب جيد، علينا أن نلعب باتزان وألا يشتتنا أي شيء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع