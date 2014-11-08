مدرب فالنسيا: مدح اللاعبين لا يضايقني لأنهم يستحقونه

(إفي): قال المدير الفني لفالنسيا الإسباني، نونو إسبيريتو سانتو السبت في مؤتمر صحفي إنه لا يشعر بالاستياء من المديح الذي يتلقاه لاعبيه لأنهم يستحقونه بسبب "الجهد الذي يبذلونه يوميا".

وصرح المدرب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أثليتك بلباو يوم الأحد بالدوري "نحن نسعى للتحسن أيضا، هذه هي فكرتنا منذ اليوم الأول، أيا كان ما سيحدث، لا نستاء من المديح لأن اللاعبين يستحقونه".

وأشار نونو مجددا إلى أن أهم هدف للفريق الموسم الجاري يتمثل في التأهل للنسخة المقبلة من دوري الأبطال.

وأضاف المدير الفني "طريقنا واضح للغاية، سنسير مباراة تلو الأخرى ونحاول جمع أكبر عدد ممكن من النقاط للتأهل للـ(تشامبيونز) بنهاية الموسم".

وتابع المدرب "أنا فخور بتدريب هؤلاء اللاعبين، يوجد مناخ ايجابي للغاية بينهم واحترام وإعجاب وروابط شخصية، وكل هذا لا يؤثر على جديتهم".

وعن المباراة قال "سيكون لقاء صعب أمام خصم لديه فريق عظيم ولاعبين جيدين ومدرب جيد، علينا أن نلعب باتزان وألا يشتتنا أي شيء".