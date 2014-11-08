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بالفيديو - قطار ساوثامبتون يواصل الدهس وهال يسقط بمشاركة المحمدي

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بالفيديو - قطار ساوثامبتون يواصل الدهس وهال يسقط بمشاركة المحمدي بالفيديو - قطار ساوثامبتون يواصل الدهس وهال يسقط بمشاركة المحمدي

واصل ساوثامبتون انطلاقته المميزة في الدوري الإنجليزي، فحقق الفوز بثنائية مقابل لاشيء على حساب ليستر سيتي، بينما سقط هال سيتي بمشاركة أحمد المحمدي بهدف نظيف أمام بيرنلي.

وسقط هال سيتي بمشاركة أحمد المحمدي بهدف نظيف أمام مستضيفه بيرنلي، بينما سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة وست هام وأستون فيلا.

البديل شين لونج نجح في قيادة ساوثامبتون للفوز الرابع على التوالي، بعدما حل كبديل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، لينجح في إحراز هدفين في الدقائق 75 و 80.

فوز ساوثامبتون رفع رصيد الفريق إلى النقطة 25 منفردا بالمركز الثاني خلف المتصدر تشيلسي بفارق أربع نقاط، بينما استمر ليستر في المركز الـ18 برصيد تسع نقاط.

شاهد الهدف

وفشل رفاق المحمدي في العودة من بيرنلي بنتيجة إيجابية، ليسقط بالهزيمة بهدف نظيف بأقدام أشلي بارنس في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ليرفع بيرنلي رصيده إلى النقطة السابعة ويستمر في المركز الأخير، بينما تجمد رصيد هال عند 11 نقطة في المركز الـ14.

شاهد الهدف

وفي لقاء أخر، سيطر التعادل السلبي بين وست هام وأستون فيلا، ليرتقي وست هام إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بينما وصل أستون فيلا إلى النقطة 11 في المركز الـ16.

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فيديو اليوم السابع

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