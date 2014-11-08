وزير الدفاع يزور مصابي القوات المسلحة بمستشفى المعادي العسكري

قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه عددا من كبار قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين من رجال القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

وأعرب القائد العام خلال الزيارة عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة للدفاع عن الوطن وصون مقدساته ، مؤكدا على اعتزازه بالدور الوطني المشرف الذي يقوم به رجال القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب في سيناء والتصدي للتحديات المختلفة التي تواجهها مصر .

ومن جانبهم ، أعرب المصابين عن اعتزازهم بهذه الزيارة ، مؤكدين استعدادهم الدائم للعمل والعطاء من أجل الحفاظ على الوطن وشعبه العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

أ ش أ