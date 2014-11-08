وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولى

تفقد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني يرافقه اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان واللواء عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات مبني مطار أسوان الدولي والذي يضم 10 صالات للسفر والوصول موازعين علي دورين ، بجانب 5 صالات لكبار الزوار ، ودور ثالث للمكاتب الإدارية وخدمات الطيران المختلفة .

ومن جانبه عرض الطيار سمير كامل مدير مطار أسوان الدولي شرحاً مفصلاً عن خطة تطوير المطار والذي تم بناؤه عام 1962 بطاقة 60 راكب في الساعة ثم شهد تطويراً شاملاً في عام 1997 بإنشاء مبني متكامل يشمل 3 أدوار علي مساحة 31 ألف متر مربع حيث تم إعداد تصميمه علي الطراز الفرعوني لتصل طاقته إلي 3200 راكب في الساعة بواقع 2،5 مليون راكب

> سنوياً .

ولفت كامل إلي أن المطار شهد زيادة في عدد الركاب عام 2014 عن عام 2013 بإجمالي 21988 راكب سواء في رحلات الوصول أو المغادرة.

وتأتي زيارة وزير الطيران لأسوان لحضور ختام ورشة عمل المهندس الصغير والتي تتم بالتعاون ما بين وزارة الطيران المدني وشركة إير باص الشرق الأوسط وأيضاً أكاديمية المهندس الصغير وذلك خلال الفترة من 7 إلي 9 نوفمبر الجاري بحضور فؤاد عطار مدير عام شركة إير باص الشرق الأوسط ، ورنا الشميطلي مؤسس شركة المهندس الصغير.