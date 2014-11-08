بالفيديو.. محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة التمريض بمستشفى أورام الإسماعيلية

افتتح اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية قبل قليل مدرسة التمريض بمستشفي أورام الإسماعيلية بطاقة 60 طالب لخدمة العمل بالمستشفي.

واستمع المحافظ لشرح من د عز الدين ثابت مدير المستشفي للأقسام المختلفة بالمستشفي والخدمات التي يقدمها للمرضى واطمأن المحافظ علي الخدمة الطبية بسؤال عدد من المواطنين وللمرضي.

وأكدت إيمان شوقي مدير المدرسة أن المدرسة تضم الصف الأول كمرحلة أولي وتسد العجز في التمريض وتستقبل خريجي الإعدادية وفقا لمكتب التنسيق وتدريس أحدث مناهج التمريض في العالم بالمدرسة.

وقام المحافظ والطلاب بتقطيع تورتة كبيرة باسم المدرسة وسط تصفيق من الحضور.

وأكد المحافظ أن المدرسة تأتي في إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وانه سيتابع اداء العمل بالمدرسة والمستشفي بنفسه.