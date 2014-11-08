أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة التمريض بمستشفى أورام الإسماعيلية

Google+ Print
بالفيديو.. محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة التمريض بمستشفى أورام الإسماعيلية بالفيديو.. محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة التمريض بمستشفى أورام الإسماعيلية

 

محافظ الإسماعيلية

افتتح اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية قبل قليل مدرسة التمريض بمستشفي أورام الإسماعيلية بطاقة 60 طالب لخدمة العمل بالمستشفي.

واستمع المحافظ لشرح من د عز الدين ثابت مدير المستشفي للأقسام المختلفة بالمستشفي والخدمات التي يقدمها للمرضى واطمأن المحافظ علي الخدمة الطبية بسؤال عدد من المواطنين وللمرضي.

وأكدت إيمان شوقي مدير المدرسة أن المدرسة تضم الصف الأول كمرحلة أولي وتسد العجز في التمريض وتستقبل خريجي الإعدادية وفقا لمكتب التنسيق وتدريس أحدث مناهج التمريض في العالم بالمدرسة.

وقام المحافظ والطلاب بتقطيع تورتة كبيرة باسم المدرسة وسط تصفيق من الحضور.

وأكد المحافظ أن المدرسة تأتي في إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وانه سيتابع اداء العمل بالمدرسة والمستشفي بنفسه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات