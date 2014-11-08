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رابطة النقاد الرياضيين تطالب السيسي بالتدخل لإيقاف تجاوزات مرتضى

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رابطة النقاد الرياضيين تطالب السيسي بالتدخل لإيقاف تجاوزات مرتضى رابطة النقاد الرياضيين تطالب السيسي بالتدخل لإيقاف تجاوزات مرتضى

أكد محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين أن وفدا سيزور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل اتخاذ كافة الإجراءات ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكانت أزمة قد اندلعت بين مرتضى منصور وإحدى الصحف المستقلة بعد أن نشرت حوارا مع عمر جابر لاعب الزمالك تسبب في أزمة بينه وبين رئيس النادي الأبيض.

وقال محمد شبانة في مؤتمر صحفي لرابطة النقاد الرياضيين "بدأنا في تشكيل 4 وفود الأول سيزور الرئيس السيسي والثاني المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أما الثالث سيزور وزير الشباب والرياضة والرابع للنائب العام".

وأضاف "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور بعد الإهانات التي وجهها رئيس الزمالك لأعضاء الرابطة ولن نصمت بعد ذلك".

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