وزير التعليم العالي: الإضراب داخل المستشفيات الجامعية غير مسموح به

قال وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق إن الإضراب داخل المستشفيات الجامعية غير مسموح به حتى فى حال عدم حصول الممرض أو الممرضة على جزء من حقوقه، مضيفًا أنه مع مطالب التمريض ولكنه ضد التوقف او الامتناع عن العمل.

وأضاف عبد الخالق خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بجامعة الاسكندرية انه يجب مضاعفة العقوبة فى حال أثبتت تحقيقات النيابة العامة ضلوع التمريض فى وفاة الحالتين بالمستشفى الاميرى الجامعى، معربا عن رفضه لفكرة الاضراب لمجرد عدم الحصول على جزء من حقوق التمريض.

وكان إضراب وردية التمريض بالمستشفى الاميرى الجامعى تسبب فى وفاة حالتين لعدم تلقيهما الاسعافات اللازمة .

وأعلن عبد الخالق انه توصل لاتفاق مع وزارة المالية على توحيد المعاملة بالنسبة للمستحقات الخاصة بالتمريض في كل المستشفيات الجامعية، معربا عن امله فى ان تدير الجامعات المصرية أمورها المالية والإدارية والفنية بشكل مستقل وتخضع لجميع انواع الرقابة.

وناشد رجال الأعمال السكندريين بمساعدة المستشفيات الجامعية من أجل التبرع للمستشفيات ودفع أموال للتمريض ورفع من حوافزهم.

أ ش أ