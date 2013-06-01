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البدري: صبري رحيل وقع للأهلي.. وأخذ مالا من طرابلس

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البدري: صبري رحيل وقع للأهلي.. وأخذ مالا من طرابلس البدري: صبري رحيل وقع للأهلي.. وأخذ مالا من طرابلس

قال حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي إنه نصح ناديه بعدم إتمام التعاقد مع الظهير الأيسر للزمالك صبري رحيل.

عقد صبري رحيل ينتهي مع الزمالك في الصيف المقبل، ويحق للاعب الأعسر أن يوقع لأي ناد دون موافقة القلعة البيضاء.

وكشف البدري عبر قناة النهار "صبري رحيل وقع للأهلي المصري.. هذا حدث بالفعل".

وتابع "حين تركت وذهبت إلى ليبيا، وجدتهم يفاوضون اللاعب، بل ومنحوه قسطا ماليا كمقدم للعقد".

وكان حسام البدري مديرا فنيا للأهلي قبل الانتقال للتدريب في ليبيا.

وأتم البدري "نصحت الإدارة بألا تتمم الصفقة لأن اللاعب وقع للأهلي المصري بالفعل، وطالبتهم بأن يجعلوه يرد المال الذي حصل عليه".

في الإطار ذاته، أكد البدري أن ناديه يدخل في مفاوضات مع أحمد حسن مكي لاعب حرس الحدود.

وكان الأهلي قد أرسل عرضا لضم مكي من الحدود، لكن النادي العسكري لم يرد على القلعة الحمراء حتى الآن.

وأفاد البدري "لازلنا في مرحلة التفاوض مع الحدود، لم نصل إلى شيء.. لكن بالطبع اللاعب في دائرة اهتمام أهلي طرابلس".

أهلي طرابلس وقع مع إسلام رمضان وعمر جمال من اللاعبين المصريين.

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