الداخلية: ضبط خلية إخوانية تستغل أموال الزكاة لتمويل التظاهرات بالجيزة

قال اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى بإسم وزارة الداخلية، إن قطاع الأمن الوطنى رصد صدور تكليفات من قيادات التنظيم الدولى للإخوان لعناصر التنظيم داخل مصر بسرعة توفير الدعم المالى اللازم لتنفيذ مخططات تخريبية وذلك من خلال الإيرادات المالية التى ترد إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية ولجان الزكاة التى مازالت تسيطر على إدارتها الخلايا النائمة من تنظيم الإخوان الإرهابى .

وتابع المتحدث الرسمى أن المعلومات أشارت إلى إضطلاع بعض العناصر الإخوانية من القائمين على لجنة الزكاه بمسجد الرحمن بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بتنفيذ ذلك التكليف وسعى عضو التنظيم/بهجت عزت حسن الأناضولى- دكتور بكلية علوم جامعة القاهرة – ورئيس مجلس إدارة لجنة الزكاة لتوفير الدعم المالى لعناصر التنظيم من خلال المبالغ المالية التى ترد للجنة الزكاة عن طريق التبرعات وذلك لتنفيذ مخططات التنظيم لإثارة الفوضى والعنف بالبلاد .. وذلك من خلال تحريض المواطنين ودعوتهم للتظاهر، وتخصيص الجزء الأكبر من التمويل لتعطيل الدراسة وإثارة الشغب داخل جامعة القاهرة، وتخصيص جزء لخلايا الإخوان الإرهابية بنطاق محافظة الجيزة، وتخصيص جزء لطبع المنشورات والمطبوعات الدعائية والأدوات اللازمة للتظاهر، وتوفير الدعم اللازم لشراء المواد والأدوات التى تستخدم فى إعداد العبوات المتفجرة والتى يستخدمها عناصر لجان العمليات النوعية بمحافظة الجيزة .

وقد تم ضبط أعضاء التنظيم وهم :- بهجت عزت حسن الأناضولى – دكتور بكلية علوم جامعة القاهرة- عبدالرحمن عمر الشبراوى – دكتور بكلية الصيدلة جامعة القاهرة- أحمد محمود محمد أحمد – دكتور بكلية العلوم جامعة القاهرة، وبحوزتهم مبالغ مالية وعملات أجنبية ودفاتر توفير بقيمة مليون ومائتى ألف جنية .