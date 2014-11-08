أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أوبرا وينفري: لم أندم على عدم الإنجاب لأنني أم سيئة

Google+ Print

الأحد 09-11-2014 01:08

كشفت الإعلامية الأمريكية Oprah Winfrey أنها وبعد وصولها إلى سن الـ 60، لم تعد أحلامها كبيرة بل أصبحت بسيطة ومحدودة جداً.


وخلال حديثها لصحيفة People، قالت Winfrey: أحلم بالانتقال من مدينة شيكاغو إلى مونتيكتو، أحاول أن أحظى بحياة جديدة في ولاية كاليفورنيا، وأحاول أن أعيش بهدوء، لأن ما تبقى من عمري أقل بكثير مما عشته".


هذا وأكدت Oprah أنها لن تتوقف عن مساعدة الآخرين، لأن الإنسان بعد موته تبقى أعماله خالدة.


وعلى الصعيد الشخصي، لفتت النجمة Oprah Winfrey إلى أنها لم تندم لعدم إنجابها، لأنها لو أنجبت لكرهها أطفالها، لأن حياتها مليئة بالمعاناة، وبالتالي ستكون أم سيئة.


يُذكر أنّ Winfrey أنجبت وهي في الرابعة عشرة من عمرها فتاة توفيت فور ولادتها بساعات، وكانت قد حملت من إبن عمها الذي إغتصبها عدة مرات.

 

إليكم أسرار خفية وصادمة عن حياة أوبرا وينفري

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي