أوبرا وينفري: لم أندم على عدم الإنجاب لأنني أم سيئة

كشفت الإعلامية الأمريكية Oprah Winfrey أنها وبعد وصولها إلى سن الـ 60، لم تعد أحلامها كبيرة بل أصبحت بسيطة ومحدودة جداً.



وخلال حديثها لصحيفة People، قالت Winfrey: أحلم بالانتقال من مدينة شيكاغو إلى مونتيكتو، أحاول أن أحظى بحياة جديدة في ولاية كاليفورنيا، وأحاول أن أعيش بهدوء، لأن ما تبقى من عمري أقل بكثير مما عشته".



هذا وأكدت Oprah أنها لن تتوقف عن مساعدة الآخرين، لأن الإنسان بعد موته تبقى أعماله خالدة.



وعلى الصعيد الشخصي، لفتت النجمة Oprah Winfrey إلى أنها لم تندم لعدم إنجابها، لأنها لو أنجبت لكرهها أطفالها، لأن حياتها مليئة بالمعاناة، وبالتالي ستكون أم سيئة.



يُذكر أنّ Winfrey أنجبت وهي في الرابعة عشرة من عمرها فتاة توفيت فور ولادتها بساعات، وكانت قد حملت من إبن عمها الذي إغتصبها عدة مرات.

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