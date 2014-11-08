نيكولا شقيق ليا مخول: شقيقتي ستصبح نجمة وبحاجة للمساعدة

برزت موهبة المشتركة اللبنانية ليا مخول بشكل كبير في برنامج "ستار أكاديمي" هذا العام، فهي تملك فنّ الوقوف على المسرح بكلّ ثقة، ما يخوّلها القيام بأعمال استعراضية مستقبلية. والفارق بين ليا وغيرها من زملائها هو إتقانها الغناء باللغتين الفرنسيّة والإنجليزية، على أمل أن تغنّي باللغة العربية قريباً، في وقت لا تزال مستمرة في البرنامج لغاية هذه المرحلة المتقدّمة منه، إضافة إلى دخولها مجدّداً سباق الـ "top 3" لتحصل على المركز الثاني، ما يُعدّ دليلاً على إصرارها على العمل والنجاح والتألّق في مسيرتها الفنيّة.

لمعرفة أكثر عن حياة ليا، وكيف خطفها بريق "ستار أكاديمي"، وما الذي جعلها تقطع المسافات من فرنسا إلى لبنان،... نتعرّف إليها من خلال هذا الحوار مع شقيقها نيكولا مخول.

من هي ليا، عرّفنا إليها أكثر؟

ليا فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً. تملك شغفاً كبيراً في الموسيقى. وأنا أخذتها بنفسي عندما كان عمرها 12 عاماً إلى الستوديو. وكانت تدخله للمرّة الأولى. وبعد سنة، اتّجهت لتلقّي دروس الفوكاليز لتحسين أدائها.

من شجّعها على التقدّم إلى "ستار أكاديمي"؟

ربحت في لبنان في برنامج"caraoke"، ثمّ سافرت إلى الخارج لكي تمثل لبنان في إحدى المسابقات الغنائية. وبعد ذلك، حين علموا بعودتها إلى لبنان، تمّ الاتصال بها من القيّمين، وخضعت للكاستينغ وتمّ قبولها.

هل تركتم فرنسا من أجل مشاركة ليا في البرنامج؟

أنا أعيش هنا، وعملي هنا. أمّا أبي فقد أتى من فرنسا لتشجيعها وأمي أيضاً.

ما الذي تطمح إليه ليا؟

ليا تطمح إلى أن تكون حياتها على المسرح وتقوم بأيّ شيء لكي تصل إلى النجومية. فهي عندما تكون على المسرح تنسى كلّ شيء من حولها.

هل تخاف ليا الغناء باللغة العربية؟

ليا تغنّي جيّداً باللغة العربية. ولكنّها تحتاج إلى المساعدة.

لماذا لم تفكّر ليا في التقدّم إلى برنامج فرنسي؟

عندما كانت تركّز على الموسيقى خلال الصيف الماضي، سألت نفسها: "لماذا لا أقدّم على "ستار أكاديمي".

ما هي نقاط الضعف في شخصية ليا؟

تملك قلب طفلة، ولا تحبّ أن يغضب منها أحد.

ماذا تكره ليا؟

هي حسّاسة، وعندما تحبّ تحبّ من قلبها.

وختم نيكولا متمنياً أن يكون مشوار شقيقته واعداً في عالم الفن، مشدّداً على أنها ستُصبح نجمة في يوم من الأيّام، ولو استغرق هذا الأمر بعض الوقت.

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