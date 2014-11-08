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جينيفر لوبيز تفشي أسرار علاقتها بمارك أنتوني

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السبت 08-11-2014 17:02

كشفت النجمة العالمية Jennifer lopez عن مجموعة من تفاصيل حياتها الخاصّة وأسرارها الشخصيّة، ضمن كتابها الجديد، الذي يحمل عنوان True Love .

Lopez البالغة من العمر 45 عاماً تحدّثت عن أسرار علاقتها بزوجها السابق الفنان Marc Anthony، قائلة إنّ: "أول شيء قاله لي عندما التقينا، ستكونين زوجتي يوماً ما".

وذكرت Jennifer في كتابها أنّها شاهدت فيلم Something's Gotta Give حوالى 10 مرات لمساعدتها في تخطي العديد من الليالي الصعبة، التي عاشتها بعد محنة انفصالها عن Marc.

وأهدت المغنية lopez، التي تعرضت للعنف في علاقاتها السابقة، كتابها إلى طفليها التوأمين، اللذين وقفا إلى جانبها وساعداها في تجاوز مراحل صعبة في حياتها.

يُشار إلى أنّ Jennifer lopez و Marc Anthony تزوّجا عام 2004 ، وأنجبا طفلين توأمين، ثمّ انفصلا عام 2011.

 

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