البدري: فكرت باحتراف وليس كابن للأهلي.. وبيان النادي أسعدني

قال حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس إنه اتخذ قراره بالذهاب إلى ليبيا بشكل احترافي بعيد عن الجوانب النفسية والعاطفية.

البدري أجرى لقاء سريعا مع قناة النهار الرياضية، وقال فيه: "حين قررت الرحيل عن الأهلي، لم أفكر كابن للنادي بل كمدرب محترف.. حسمت أمري بعدما غلبت العقل والمنطق في تقدير الأمور".

وكان البدري قد رحل عن الأهلي في منتصف الموسم، واحتل موقعه محمد يوسف كمدير فني للشياطين الحمر.

وقال البدري: "رحيلي جاء لأسباب فنية وشخصية، لن أفصح عن الأسباب الشخصية لكن الأسباب الفنية الجميع يعلمها.. لم يظهر لي أن النادي سيدعم صفوفه بلاعبين جدد".

أنا وحسام حسن

حين رحل البدري، هاجمه الأهلي في بيان رسمي لأنه وضع الفريق في مأزق ولم يبلغ إدارة النادي بقراره في وقت مبكر على حد البيان.

هذا البيان ضايق البدري الذي رأى فيه تحاملا كبيرا عليه.

لكن على الجانب الأخر، قال البدري: "رغم أن البيان يبدو موجها ضدي، لكني سعيد به".

وأوضح "هذا البيان أظهر للجميع كيف كانت الإدارة تدعمني وتريدني أن أستمر، البيان أوضح قيمتي عند النادي".

وأشار البدري إلى أنه قادر على العودة للأهلي مرة أخرى، وأن طريقة رحيله وبيان مجلس إدارة النادي لن يقفان حائلا أمام ذلك.

وعقب "كل أبناء الأهلي ونجومه يستطيعون دخول النادي وخدمته في أي وقت، لا أحد يستطيع منعي أو حسام حسن مثلا من دخول بيتنا".

وأردف "حين رحلت أول مرة الجميع قال إني لن أعود للأهلي ورغم ذلك أتيت.. وسأفعلها في مرة ثالث بالتأكيد مستقبلا".