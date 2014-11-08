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كيم كردشيان تتبرّع بملابسها لجمعيات خيرية

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السبت 08-11-2014 18:36

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian أنها قرّرت التبرّع بملابسها لمزاد علنيّ خيريّ، يعود ريعه لصالح أعمال إنسانية.

وأفاد موقع People الأمريكي بأن Kardashian عرضت ملابسها في متجر Vestiaire collective الإلكتروني، الذي يقيم مزاداً علنياً يضمّ ملابس ـ50 شخصية مشهورة.

أما بالنسبة إلى الأرباح التي يتمّ جنيها، فتعود بأكملها إلى جمعية خيرية يختارها كلّ نجم.

من بين النجوم المشاركين Courtney Love و Cara Delevingne و Milla Jovovich وغيرهم...

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