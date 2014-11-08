ضبط طالب إخوانى قام بتزوير كارنيهات لجامعة الإسكندرية لإدخال عناصر مثيرة للشغب

قال اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى بإسم وزارة الداخلية إن قطاع الأمن الوطنى رصد تلقى أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى عبدالرحمن أسامة سعد محمد الطويل – طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية – تكليف من قيادات التنظيم بتزوير كارنيهات الإلتحاق بجامعة الإسكندرية لأعضاء التنظيم من غير طلبة الجامعة ، وكذا للعناصر الجنائية ومثيرى الشغب لإدخالهم الجامعة ومشاركتهم بأحداث العنف والشغب والتعدى على المنشآت الجامعية وتعطيل الدراسة من خلال إستخدام الأسلحة والألعاب النارية .

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته 38 كارنية مزور منسوب لجامعة الإسكندرية، 4 طابعات ليزر مختلفة الأحجام، طابعة كارنيهات، وأدوات وأجهزة تستخدم فى تزوير المستندات.