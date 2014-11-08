بالصور.. وزير التعليم العالي لا يجوز الإضراب في حال خدمة المرضى

أجتمع عصر اليوم الدكتور السيد عبد الخالق – وزير التعليم العالى مع والدكتور خالد خليفة – القائم بأعمال مستشفى الميري الجامعي، وذلك لمناقشة أزمة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية.

> من جانبه قال الدكتور السيد عبد الخالق – وزير التعليم العالي أن أزمة مستشفى الميري الجامعي هي أزمة مالية بسبب عدم صرف نبوتجيات أطقم التمريض، وقد تم الاتفاق مع مندوبي المالية على صرف حقوق التمريض المالية المتأخرة.

> ومن جانبه أعلن الدكتور طارق خليفة أن مندوبي وزارة المالية بجامعة الإسكندرية ستتجه اليوم إلى وزارة المالية لبحث أزمة صرف نوبتجيات التمريض، وأن عدم صرفها سبب في رفض التمريض استلام نوبتجيات الاستقبال والطواري بالمستشفى.