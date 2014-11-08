أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. وزير التعليم العالي لا يجوز الإضراب في حال خدمة المرضى

Google+ Print
بالصور.. وزير التعليم العالي لا يجوز الإضراب في حال خدمة المرضى بالصور.. وزير التعليم العالي لا يجوز الإضراب في حال خدمة المرضى

أجتمع عصر اليوم الدكتور السيد عبد الخالق – وزير التعليم العالى مع والدكتور خالد خليفة – القائم بأعمال مستشفى الميري الجامعي، وذلك لمناقشة أزمة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية.
> من جانبه قال الدكتور السيد عبد الخالق – وزير التعليم العالي أن أزمة مستشفى الميري الجامعي هي أزمة مالية بسبب عدم صرف نبوتجيات أطقم التمريض، وقد تم الاتفاق مع مندوبي المالية على صرف حقوق التمريض المالية المتأخرة.
> ومن جانبه أعلن الدكتور طارق خليفة أن مندوبي وزارة المالية بجامعة الإسكندرية ستتجه اليوم إلى وزارة المالية لبحث أزمة صرف نوبتجيات التمريض، وأن عدم صرفها سبب في رفض التمريض استلام نوبتجيات الاستقبال والطواري بالمستشفى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا