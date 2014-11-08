وزير المالية: طرح سندات دولارية دولية في النصف الثاني من العام المالي الجاري

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن طرح السندات الدولارية الدولية والتي تتراوح ما بين مليار إلى مليار ونصف خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدة اليوم بوزارة المالية وزير المالية إن طرح السندات الدولارية خال تماما من الضمانات، مؤكدا أنه لا يوجد أي ضمانة من أي دولة.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر ستطرح السندات الدولارية من أجل مواجهة الفجوة التمويلية، خاصة في تراجع العائد من الجهات التي تمول الموازنة بالدولار ومنها السياحة.

وأكد الوزير أن وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية سوف يرفع من تصنيفها الائتماني.

أ ش أ