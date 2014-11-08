سلفاتوري فيراغامو تطلق مجموعة مجوهرات Flowers

الرياض - خلود أحمد

تألقت تشكيلة المجوهرات الفاخرة من سلفاتوري فيراغامو بخط جديد يستمد إيحاءه من شقائق النعمان، تلك الزهرة المميزة للدار الفلورنسية التي انعكست رقتها في عدد من أكثر أوشحة سلفاتوري فيراغامو الحريرية روعة. ويمتزج سحر هذه الزهرة الآن بكل أصالة في مجموعة Flowers الجديدة من تشكيلة مجوهرات سلفاتوري فيراغامو لموسم أعياد الميلاد ورأس السنة 2014.

وتتضمن التشكيلة تصاميم أنيقة لشقائق النعمان تحمل فخامة الأحجار الكريمة الطبيعية. وامتزج اللون البرتقالي الدافئ للعقيق، مع الوردي المكثف للتورمالين، واللون الأخضر المائل إلى الأصفر للزبرجد، في حين ازدانت التصاميم بندى من حجارة الألماس على ساق من الذهب عيار 18 قيراط، وتتناوب في تشكيلات الزهور الأصيلة على القلائد والخواتم والأقراط من الذهب الأصفر أو الوردي لتشكل مجموعة مجوهرات حصرية وفريدة.

وتتكون قطع المجوهرات الثمينة في هذا الخط من قلادة رائعة من الذهب الوردي الدافئ مزينة بخمس أحجار كريمة ملونة، وحجر تورمالين بقياس 21 مم وخمس حجارة ألماس بيضاء؛ وخاتم مع سبع حجارة كريمة ملونة و12 حجرة ألماس حول ساق من الذهب الوردي؛ وأقراط مزينة بزهور شقائق النعمان وبتلات من العقيق والزبرجد، فضلاً عن أربع حجارة ألماس.

ويستمد خط Flowers إلهامه من رقة الأنوار في توسكانا وروعة زهور تلال فلورنسا، فضلاً عن السحر والأنوثة الفياضة التي تتميز بها امرأة فيراغامو.