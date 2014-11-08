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الجيش السوداني: مختل عقليا حاول اقتحام القصر الجمهوري

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الجيش السوداني: مختل عقليا حاول اقتحام القصر الجمهوري الجيش السوداني: مختل عقليا حاول اقتحام القصر الجمهوري

الجيش السوداني

 

أفاد العقيد الصوارمي خالد سعد، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، بأن مواطناً “مختل العقل” يدعى صلاح كافي كوة، ويحمل بطاقة رقم وطني باسم محمد تية كافي “خريج أساس مدينة رفاعة” وهو  من أبناء مدينة “كادوجلي” بحي السوق، ويرتدي ملابس تدل على أنه مختل العقل ويحمل سيفا حاول عبور بوابة القصر الجمهوري من بوابة شارع النيل مرتجلا،فمنعه الجنود فانصرف لحاله وابتعد.

وقال الصوارمي في بيان صحفي صادر اليوم السبت، أن المواطن عاد مرة أخرى ليحاول العبور، فمنعه الجنود مرة أخرى، فقام بطعن أحد الجنود بسيفه فأرداه قتيلاً، ثم أخذ بندقية الجندي الأخر وأطلق النار على حرس التشريفة أمام بوابة القصر فقتل أحدهم، وأكد أن قوات الخدمة العسكرية بالقصر الجمهوري اضطرت للتعامل معه فأردته قتيلا هو الآخر.

وأكد الصوارمي أن الموقف قد تم احتواؤه تماما، وأن الأوضاع بالقصر الجمهوري قد عادت إلى طبيعتها.

وفي سياق متصل، أصدرت رئاسة الجمهورية السودانية بياناً حول الحادث اليوم، أشارت فيه إلى قيام شخص مسلح بالتعدي على بوابة القصر الجمهوري الواقعة من الجهة الغربية، ولم يستجب لنداء التوقيف متخطياً الحاجز الأمني، وأصاب أحد الحراس مستخدما القوة.

وأشار بيان الرئاسة السودانية إلى أن قوة الحراسة أجبرت على استخدام القوة تجاهه وأطلقت عليه الرصاص وأصابته في مقتل.

وأفادت أنه نجم عن تعديه أن استشهد اثنان من الحراس، مشيرة إلى أن تصرف المعتدي يوضح إلى أن حالته غير الطبيعية، وتوالي السلطات الآن تحرياتها المكثفة لكشف المزيد من المعلومات عن الشخص المعتدي.

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