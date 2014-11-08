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استمرار التحركات الدبلوماسية المصرية لاحتواء الوضع في “القدس”

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استمرار التحركات الدبلوماسية المصرية لاحتواء الوضع في “القدس” استمرار التحركات الدبلوماسية المصرية لاحتواء الوضع في “القدس”

 

مدينة القدس

في إطار استمرار تحرك وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لاحتواء الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، قامت السفارة المصرية في تل أبيب بنقل رسالة إلى وزيرة العدل الإسرائيلية ومساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط بشأن قلق البالغ من التطورات الجارية بالحرم القدس الشريف وأهمية الحفاظ على الوضع القائم.

كما قامت البعثة المصرية في رام الله بالالتقاء بالعديد من الشخصيات الفلسطينية البارزة للوقوف على تطورات الموقف في القدس، حيث شملت المقابلات كل من فضيلة مفتي القدس والديار الفلسطينية، و مدير عام أوقاف القدس، ورئيس الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشئون الدولية بالقدس، حيث أكدت جميع المقابلات على دعم ومساندة مصر للشعب الفلسطيني.

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