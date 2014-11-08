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غلق 7 مراكز ومقار تعليمية غير مرخصة بــ “6 اكتوبر”

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غلق 7 مراكز ومقار تعليمية غير مرخصة بــ “6 اكتوبر” غلق 7 مراكز ومقار تعليمية غير مرخصة بــ “6 اكتوبر”

أصدر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة قراراً بغلق 7 من المراكز والمقار و المدارس التعليمية غير المرخصة بنطاق مدينة 6 اكتوبر .
> وأوضح ان المراكز التعليمية غير المرخصة كانت تقوم بتدريس المناهج التعليمية دون الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم وتدرس عدداً من المناهج غير المصرية وتضم أكاديمية بالحي السابع ومدرسة خالد بن الوليد بالحي الثاني وسنتر المحور بالحي الاول والحي الخامس والمؤسسة الليبية السورية بالحي الرابع والمدرسة السودانية السورية بالحي الثاني وسنتر الفيروز بالحي الثاني ومدرسة 17 فبراير الليبية بالحي العاشر بالمجاورة الاولى.
> وكلف المحافظ بثينة كشك مديرمديرية التربية والتعليم بالجيزة وجهــاز مــدينة 6 اكتوبر والأجهزة الآمنية بمتابعة هذه المراكز والتأكد من إستمرار غقلها وعدم قيامها بمزاولة النشاط مره أخرى .
> يذكر أنه خلال العام الماضي صدرت قرارات بغلق مراكز مماثلة وإثر الاغلاق قام القائمون على هذه المراكز بالانتقال لمناطق أخرى ومزاولة النشاط .
> من ناحية اخرى قامت كافة الاجهزة المعنية بإتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.

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