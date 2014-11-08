اليابان وإندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في الأمن البحري

اتفق وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا، مع نظيره الإندونيسي رتنو مارسودي، في بكين اليوم السبت على تعزيز تعاونهما في مجال الأمن البحري، حسبما أفاد مسئول ياباني.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن هذا الاتفاق خلال لقاء على هامش الاجتماعات التحضيرية على مستوى الوزراء لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “ابيك” يأتي في وقت تتزايد فيه العدوانية من جانب الصين في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

ووفقا للمسئول اليابان فإن كيشيدا أكد أهمية تسوية النزاعات على أساس حكم القانون وفي سياق ما يحدث في بحر الصين الجنوبي.

ومن جانبه ، أوضح رتنو أن بلاده ستنجز دورها كوسيط صريح في هذه القضية.