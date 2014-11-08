محافظ الجيزة: ضوابط لتعليق اللافتات الإرشادية لمنع كتابة العبارات المسيئة عليها

قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه تم رفع 50 ألف متر مكعب مخلفات هدم وبناء بطريق المريوطية خلال شهر فى المسافة من الدائرى الغربى حتى الشرقى بطول 9 كم كما تم توسعة الطريق ليصبح 13 م فى الإتجاه الذى يتم رصفه لتحقيق الإنسياب المرورى وإستيعاب الكثافة العالية .

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ اليوم السبت بعدداً من المناطق المحيطة بالمنطقة الأثرية بالهرم حيث تفقد المحافظ شارع الهرم وشارع أبو الهول السياحى وطريق المنصورية .

وقال المحافظ إن الهدف من الجولة هو متابعة الخدمات المقدمة من أعمال نظافة ورفع إشغالات وتيسير الحركة المرورية وضبط سيارات الأجرة المخالفة والتوك توك وتفقد أعمال الرصف بطريق المريوطية بتكلفة 12 مليون جنيه فى إطار رفع كفاءة المنطقة .

وتفقد المحافظ أعمال تغطية ترعة المنصورية للقضاء على مظاهر التلوث حيث شدد المحافظ برفع الأتربة من جانبى الطريق والتنسيق مع مديرية الرى لتطهير الترعة من المخلفات وإستغلال الأماكن التى تم تغطيتها حفاظاً عليها وتحديد أماكن نيوجرسى .

وأعلن عبد الرحمن خلال الجولة التى رافقه فيها اللواء علاء الهراس نائب المحافظ ورؤساء أحياء العمرانية والهرم عن بدء حملة إعتباراً من اليوم لإزالة الغبار والأتربة من اللافتات الإرشادية على الطرق العامة بنطاق المحافظة وتكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإنتهاء من هذه الأعمال خلال أسبوع ومراعاة الا تقل إرتفاعات اللافتات الإرشادية عن 3 متر لعدم الكتابة عليها بالعبارات المسيئة وتشويهها .

وكلف المحافظ رئيس حى العمرانية بمراجعة الإنارة العامة والأعمدة وتقليم الأشجار بشوارع جعفر ووصفى وعبد الغنى عبد الله وذلك إستجابةً لشكاوى مواطن يقيم بالشارع كما وجه المحافظ برفع إشغالات أحد الأكشاك لتعديه على الشارع .

كما تم ضبط سيارة أجرة تسير عكس الإتجاه بشارع جعفر تحمل رقم 2546 ر . د كما تم ضبط توك توك بطريق المنصورية .