5 أعظم من فالكاو في موناكو

ينتظر موناكو من مهاجمه الكولومبي الجديد رادميل فالكاو أن يسير على نهج من تألقوا مسبقا في قيادة هجوم الفريق الفرنسي نحو منصات التتويج.

وأعلن موناكو يوم الجمعة عن نجاحه في الحصول على توقيع المهاجم صاحب الـ27 عاما من أتليتكو مدريد لخمسة مواسم مقبلة.

ويسعى موناكو الذي صعد حديثا للدوري الممتاز مع الإيطالي كلاوديو رانييري أن يكون منافسا قويا لباريس سان جيرمان الموسم المقبل من حيث القوة الاقتصادية، حيث يملكه الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف.

لذلك ينتظر موناكو من فالكاو أن يكون نواة لفريق قوي من أجل جذب مزيد من الصفقات القوية.

موناكو الفريق العريق الذي لعب بين صفوفه من قبل مهاجمين من نوعية تيري هنري وديفيد تريزيجيه وجورج ويا وكريستيان فييري وأوليفر بيرهوف وإيمانويل أديبايور وفيكتور إكبيبا.

ويسترجع FilGoal.com أبرز خمسة مهاجمين حققوا نجاحات في تاريخ النادي الفرنسي، وقادوه لمنصات التتويج.

تيري هنري

هو أيقونة أرسنال بكل المقاييس ولا شك في ذلك، إلا أن هنري أيضا له نجاحات مع موناكو الذي ترعرع بين صفوفه.

هنري انتقل لصفوف الناشئين في موناكو في عام 1992، وتم تصعيده للفريق الأول بعدها بموسمين، ليعلب تحت قيادة أرسين فينجر.

هنري قدم مستويات مبهرة مع موناكو على مدار خمسة مواسم.

وتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في فرنسا عام 1996 بعدما ساعد موناكو على الفوز بالدوري.

كما توج هنري بمونديال 1998 مع منتخب فرنسا أثناء تواجده ضمن صفوف موناكو.

وأنهى هنري رحلته مع موناكو عام 1999 بالانتقال إلى يوفنتوس، مسجلا 28 هدفا في 114 مباراة مع الفريق، ليحفر بعدها اسمه في عالم كرة القدم مع أرسنال وبرشلونة وحاليا مع نيويورك ريد بولز.

جورج ويا

الإفريقي الوحيد صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم.. يتذكره الجميع بفترة احترافه ضمن صفوف ميلان، إلا أن المهاجم الليبيري له صولات وجولات مع موناكو.

موناكو هو من اكتشف ويا وضمه من فريق تونيري ياوندي عام 1988 ليحوله من مجرد موهوب مغمور إلى واحد من أبرز مهاجمي العالم.

ولعب ويا ضمن صفوف موناكو في الفترة من 1988 إلى 1992، وسجل مع الفريق 27 هدفا في 103 مباراة.

وتوج المهاجم الليبيري مع موناكو بكأس فرنسا عام 1991.

وانتقل ويا بعدها إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى ميلان، حيث تألق بقميص الروسونيري.

إلا أن ويا عندما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 1995 تذكر موناكو، موجها الشكر إلى أرسين فينجر مدربه هناك الذي اكتشفه هناك.

فرناندو مورينتس

لم يلعب مورينتس مع موناكو سوى لموسم واحد فقط معارا من ريال مدريد، إلا أنه ترك بصمته مع الفريق الفرنسي.

مورينتس تألق وعُرف بقميص الملكي، إلا أن ريال أعاره إلى موناكو موسم 2003-2004، ليشارك في كتابة نجاح أوروبي للفريق.

مورينتس انتقل لموناكو معارا قبل بداية موسم 2003-2004 بعدما تأكد أنه خارج خطط ريال تماما.

وتألق مورينتس بقميص الفريق الفرنسي، وسجل عشرة أهداف في 28 مباراة في الدوري.

وقاد موناكو لنهائي دوري أبطال أوروبا، فسجل هدفين في مرمى ريال مدريد نفسه، قبل أن يسجل في مرمى تشيلسي في نصف النهائي، إلا أنه خسر المباراة النهائية من بورتو 3-0.

ديفيد تريزيجيه

لعب تريزيجول صفوف صفوف موناكو في الفترة من 1995 حتى 1999.

وبدأ تريزيجيه مسيرته الاحترافية ضمن صفوف موناكو، وبدأ المشاركة فعليا مع الفريق الأول في عام 1997.

تريزيجيه تألق مع موناكو، وتوج مع الفريق ببطولتي الدوري عامي 1997 و2000.

وسجل المهاجم الذي أعلن اعتزاله هذا الموسم 60 هدفا في 113 مباراة مع موناكو، قبل الانتقال إلى يوفنتوس.

ويكفي أن تريزيجيه فاز بمونديال 1998 ضمن صفوف موناكو.

يورجن كلينسمان

ضم موناكو كلينسمان في عام 1992 بعد مسيرة مع إنتر ميلان.

وتألق كلينسمان في الموسم الأول مع موناكو، وسجل 19 هدفا قاد بهم الفريق لإنهاء الموسم في وصافة الدوري الفرنسي.

وفي الموسم الثاني، غاب كلينسمان عن الفريق لشهرين للإصابة، إلا أنه سجل 10 أهداف في الدوري.

وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر من ميلان.