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غارات جديدة للتحالف ضد داعش في العراق وسوريا وأنباء عن وجود قتلى

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غارات جديدة للتحالف ضد داعش في العراق وسوريا وأنباء عن وجود قتلى غارات جديدة للتحالف ضد داعش في العراق وسوريا وأنباء عن وجود قتلى

مقاتلة أمريكية

قصفت مقاتلات التحالف الدولي ليلة السبت، مواقع لتنظيم داعش في شمال سوريا وشرقها، بينها حقل نفطي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نشطاء أن 4 انفجارات دوت في ريف دير الزور الشرقي نجمت عن ضربات نفذها التحالف الدولي على منطقة حقل “التنك” النفطي وحاجز لتنظيم داعش بين بلدة غرانيج وقرية البحرة في الريف الشرقي لدير الزور، ما أدى إلى مقتل شخصين لم يعرف ما إذا كانوا مدنيين أم من عناصر التنظيم.

ويسيطر تنظيم “داعش” على عدد كبير من المنشآت النفطية في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وتشكل هذه المنشآت موردا ماليا أساسيا له.

وأضاف النشطاء أن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذت “ضربة على مراكز لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الواقعة بين مسجد الحاج رشاد وسوق الهال في مدينة عين العرب (كوباني)، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم “داعش” على محاور سوق الهال والبلدية في الجبهة الجنوبية للمدينة.

إلى ذلك تحدثت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية عراقية عن مقتل وإصابة أكثر من 50 عنصراً من التنظيم في غارات جديدة شنها التحالف على مواقع لداعش في مدينة الموصل شمال العراق.

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