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“رسام كاريكاتير” فلسطيني يجعل شعار عداد السيارة رمز للمقاومة

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“رسام كاريكاتير” فلسطيني يجعل شعار عداد السيارة رمز للمقاومة “رسام كاريكاتير” فلسطيني يجعل شعار عداد السيارة رمز للمقاومة
قال رسام الكاريكاتير الفلسطينى الشاب وليد إدريس فى تصريحات لوكالة أنباء أونا حول كاريكاتير من تصميمه بعنوان “يا ثائر إدعس بنزين حتى نرجع لفلسطين”,أن الاحتلال قتل الفصائل والعمليات التنظيمية في القدس لتقليل حده مواجهة الاحتلال,فلجأ الشاب المقدسي داخل المناطق المحتلة للعمل الفردي الذي يصعب على المحتل التصدى له,فنرى الشبان وهم ينفذون عمليات دهس توقع القتلى والاصابات في صفوف الاحتلال الإسرائيلى.وأضاف “إدريس” قمنا بإستخدام عداد سيارة للتعبير عن هذه العمليات النوعية,و وضعنا فيها خارطة فلسطين من الأصغر للأكبر ارتباطاً بالسرعة,فنرى بأقصى سرعة كامل فلسطين المحتلة.

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