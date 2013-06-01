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مورينيو: من قلبي.. ' هلا مدريد '

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مورينيو: من قلبي.. ' هلا مدريد ' مورينيو: من قلبي.. ' هلا مدريد '

في كلمات قد تكون الأخيرة كمدير فني لريال مدريد، وجه جوزيه مورينيو الشكر لكل من سانده وانتقده في رحلته مع الميرنجي.

ريال مدريد قرر الانفصال عن مدربه البرتغالي بعد 3 مواسم فاز فيها الفريق الأبيض بالدوري الإسباني وكأس الملك.

وجاء الانفصال في ظل أجواء تصادمية داخل الفريق بين المدرب واللاعبين والجماهير في بعض الأحيان.

وخرج مورينيو في رسالة قصيرة صرح فيها من خلال الموقع الرسمي للنادي الملكي: "أتمنى لكل من يرتبط بريال مدريد مستقبلا رائعا".

وتابع في تحية للنادي الملكي بجملة شهيرة "أشكر من ساندوني هنا، من انتقدوني كذلك.. من أعماق قلبي (HALA MADRID)".

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