وزير الدفاع لطلاب المعاهد العسكرية: انتمائكم للقوات المسلحة شرف و مسئولية فى أعناقكم

قام الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بجولة تفقدية فى عدد من المنشآت التعليمية للإطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل بالمعاهد العسكرية والوقوف على انتظام سير العملية التعليمية ، بما يدعم جهود القوات المسلحة للإرتقاء بالمستوى التعليمى والفنى والتخصصى للضباط .

يأتى هذا فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بمتابعة سير المنظومة التعليمية داخل المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة.

وأشار القائد العام – خلال جولته – إلى إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة المنظومة التعليمية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم والمعايير العلمية والمهارية ، لتخريج أجيال من الكوادر المؤهلة القادرة على تنفيذ المهام على أسس علمية ، وأكد أن بناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل مسئولية حماية الوطن والدفاع عنه من الأهداف الرئيسية التى تحرص القوات المسلحة على تحقيقها، كما أكد على توفير كافة الإمكانيات لبناء القوة العصرية الحديثة التى ترتكز على العلم والمعرفة والعمل الجاد .

وأدار القائد العام حواراً مع عدد من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس، استمع فيه إلى آرائهم فى كيفية تفعيل العملية التعليمية والإرتقاء بها فى ضوء التطور الهائل والمتلاحق فى عالم يسابق ظله نحو السعى لإمتلاك قوة تحميه وتؤمن مستقبله، وطالبهم بالإلتزام والإنضباط والعمل الجاد والإهتمام بالعلم والمعرفة ، مؤكداً على ضرورة توفير أكبر وقت ممكن للتدريب العملى والتخصصى والإهتمام بوسائل التعليم المختلفة ومقلدات التدريب والإهتمام باللياقة البدنية بإعتبارها أحد الركائز الرئيسية لبناء الفرد المقاتل، مشيراً إلى أن انتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه فى أعناقهم ومبعث لإعتزازهم بأنفسهم لأنهم حماة الوطن.