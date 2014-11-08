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منظمة حقوقية تونسية تطالب بالكشف عن مصير الصحفيين التوانسة المختطفين فى ليبيا

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منظمة حقوقية تونسية تطالب بالكشف عن مصير الصحفيين التوانسة المختطفين فى ليبيا منظمة حقوقية تونسية تطالب بالكشف عن مصير الصحفيين التوانسة المختطفين فى ليبيا

أصدرت منظمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيان قالت فيه أنها تتابع ببالغ القلق و الاهتمام التطوّرات التي يتعرض لها الصحفيين سفيان الشورابي و نذير الكتاري اللذين أنقطعت أخبارهما منذ 8 سبتمبر 2014 على إثر سفرهم إلى ليبيا للمشاركة في بعثة إستقصائية خاصة حول الأوضاع الأمنية و السياسية بليبيا و تأثيرها على الوضع التونسي.

و تعرب المنظمة عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع الصحفيين سفيان الشورابي و نذير الكتاري و مع أسرهم و مع لجنة مساندتهما و مع كافّة الصحفيين المناضلين من أجل الكلمة الحرة و الصورة الصادقة.

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