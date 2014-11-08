منظمة حقوقية تونسية تطالب بالكشف عن مصير الصحفيين التوانسة المختطفين فى ليبيا

أصدرت منظمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيان قالت فيه أنها تتابع ببالغ القلق و الاهتمام التطوّرات التي يتعرض لها الصحفيين سفيان الشورابي و نذير الكتاري اللذين أنقطعت أخبارهما منذ 8 سبتمبر 2014 على إثر سفرهم إلى ليبيا للمشاركة في بعثة إستقصائية خاصة حول الأوضاع الأمنية و السياسية بليبيا و تأثيرها على الوضع التونسي.

و تعرب المنظمة عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع الصحفيين سفيان الشورابي و نذير الكتاري و مع أسرهم و مع لجنة مساندتهما و مع كافّة الصحفيين المناضلين من أجل الكلمة الحرة و الصورة الصادقة.