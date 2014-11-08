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المصري يطلب استعارة مدافع الزمالك

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المصري يطلب استعارة مدافع الزمالك المصري يطلب استعارة مدافع الزمالك

تلقى ياسر إبراهيم مدافع الزمالك عرضا شفهيا من المصري البورسعيدي، للانضمام إليه في يناير المقبل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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ولا يدخل إبراهيم حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة جيمي باتشيكو، حيث يفضل الاعتماد على الثنائي علي جبر ومحمد كوفي كقلبي دفاع.

ويأتي ياسر إبراهيم كاختيار خامس لباتشيكو، بعد البديلين أحمد دويدار وإسلام جمال.

ويشعر المدافع الشاب بالضيق، من تضاؤل فرصه في المشاركة مع الزمالك هذا الموسم، ولذلك يبحث عن فرصة مع فريق آخر.

وكان الزمالك قد تلقى في وقت سابق عرضا من سموحة لاستعارة إبراهيم.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق، برغبة باتشيكو في إعارة 5 لاعبين من الزمالك في يناير أغلبهم من خط الدفاع المكتظ باللاعبين.

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