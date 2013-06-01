تأهل نادال إلى الدور الثالث وفيدرير لثمن نهائي رولان جاروس

باريس، (إفي): تأهل الإسباني رافايل نادال، المرشح الثالث للقب، إلى الدور الثالث، بينما تأهل السويسري روجيه فيدرير الثاني إلى ثمن نهائي بطولة رولان جاروس للتنس.

ولم يرحل اي من المرشحين الكبار عن رولان جارس. فقد تقدم فيدرير بخطوات حاسمة امام الفرنسي جوليان بينيتو الذي فاز عليه بواقع 6-3 و6-4 و7-5.

ولم يفقد اللاعب السويسري اي ارسال منذ بداية البطولة.

ويواجه فيدرير في الدور المقبل الفرنسي جيل سيمون الذي فاز عليه العام الجاري في روما.

وكان نادال قد فاز على السلوفاكي مارتن كليزن بواقع 4-6 و6-3 و6-3 و6-3 ليواجه غدا الإيطالي فابيو فونيني.

وتأهل الإسباني ديفيد فيرير، المرشح الرابع للبطولة، ايضا إلى ثمن النهائي بعد الفوز على مواطنه فليسيانو لوبيز بواقع 6-1 و7-5 و6-4.

ويواجه فيرير في الدور المقبل الجنوب افريقي كيفن أندرسون الذي فاز عليه في بطولة انديان ويلز الماضية.

وواصل الفرنسي جو ويلفريد تسونجا، المرشح السادس، خطواته الحاسمة حيث فاز على مواطنه جيريمي شاردي بواقع 6-1 و6-2 و7-5 ليواجه الصربي فيكتور ترويتشكي الذي فاز على الكرواتي مارين شيليتش، المرشح العاشر، بواقع 7-6 و6-4 و7-5.

وفي بطولة السيدات، حجزت الامريكية سيرينا ويليامز، المصنفة الاولى عالميا، تذكرة التأهل إلى ثمن نهائي البطولة، بينما تأهلت الروسية ماريا شارابوفا، المرشحة الثانية وحاملة اللقب، إلى الدور الثالث.

وفازت ويليامز على الرومانية سورانا كريستيا بواقع 6-0 و6-2 لتواجه الإيطالية روبرتا فينشي، المرشحة العاشرة، في ثمن النهائي.

وتأهلت شارابوفا إلى ثمن النهائي بعد الفوز على الصينية بينج شواي بواقع 6-2 و6-4.

وتواجه شارابوفا في الدور المقبل النيوزيلادية ماريانا إراكوفيتش التي فازت على الامريكية سلوان ستيفنز، المرشحة السابعة عشر، بواقع 6-2 و2-6 و6-4.

وفازت الإيطالية ساره ايراني، المرشحة الخامسة، على الالمانية سابين ليزيكي بواقع 6-1 و6-4 لتواجه الإسبانية كارلا سواريز.

بينما تغلبت البولندية انيسكا ردفانسكا، المرشحة الرابعة، على الالمانية دينا فيزنمير بواقع 6-3 و6-4 لتواجه الصربية آنا ايفانوفيتش التي فازت على الفرنسية فيرجيني رازانو بواقع 6-3 و6-2.