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' مورينيو تصادم مع لاعبي إنتر.. لكننا تعاملنا معه أفضل من ريال مدريد '

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' مورينيو تصادم مع لاعبي إنتر.. لكننا تعاملنا معه أفضل من ريال مدريد ' ' مورينيو تصادم مع لاعبي إنتر.. لكننا تعاملنا معه أفضل من ريال مدريد '

صدام مورينيو مع اللاعبين هو اسلوب عمل للمدرب البرتغالي.. هذا ما يؤمن به تياجو موتا لاعب وسط باريس سان جيرمان.

مورينيو دخل في صدامات عديدة مع لاعبي ريال مدريد، حتى قرر النادي الملكي إقالته بعد فشل الفريق في حصد أي بطولة هذا الموسم.

موتا لعب تحت قيادة مورينيو حين كان الأخير مديرا فنيا لإنتر ميلان الإيطالي، وفاز الفريق وقتها بالثلاثية في 2010.

لذلك تحدث موتا عن طريقة عمل مورينيو في إنتر، وذلك في مقارنة بينها وريال مدريد حيث يعمل حاليا المدرب البرتغالي.

وقال موتا: "مورينيو كما هو.. يفعل مع ريال مدريد نفس ما فعله معنا في إنتر ميلان".

وأوضح البرازيلي صاحب الجنسية الإيطالية "مورينيو دخل معنا في صدامات.. هذا اسلوبه، حاد وقوي.. لكن هناك فارق بيننا ولاعبي ريال مدريد".

وأتبع "في إنتر ميلان لم يكن ما يحدث في غرف خلع الملابس يصل للإعلام، أما في ريال مدريد الكل يتحدث والكل يعرف ما يجري في الفريق وهذا خطأ".

وأتم "تحملنا اسلوب مورينيو، وفزنا بكل شيء.. إنه مدرب رائع بلا شك".

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فيديو اليوم السابع