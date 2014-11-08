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تكثيف أمني لضبط ملثمين اقتحما محل مصوغات وسرقا 3 كيلو ذهب بالقليوبية

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تكثيف أمني لضبط ملثمين اقتحما محل مصوغات وسرقا 3 كيلو ذهب بالقليوبية تكثيف أمني لضبط ملثمين اقتحما محل مصوغات وسرقا 3 كيلو ذهب بالقليوبية

مدير امن القليوبية

تكثف مباحث القليوبية من جهودها لضبط ملثمين مسلحين ، قاموا باقتحام محل مصوغات ذهبيه بقرية قرقشنده بطوخ واستولوا اكثر من 3 كيلو ذهب وفروا هاربين.

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة من المقدم اسلام عبد الحميد نائب مأمور طوخ بلاغا بقيام ملثمين مسلحين بالقتحام محل مصوغات ذهبية واستولوا على كمية من الذهب.

وتم اخطار اللواء محمود يسرى مدير الامن فانتقل العقيد عبد الله جلال مفتش المباحث والمقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث المركز وتبين ان اثنين ملثمين قاموا باقتحام المحل حاملين الأسلحة الألية،  وقاموا بتهديد صاحب المحل واستولوا على اكثر من 3 كيلو ذهب ومبلغ مالى وفروا هاربين.

وأكد شهود عيان، أن المتهمين كانوا يستقلون دراجة بخارية، وانتظروا حتى خلا المحل من الزبائن واقتحموه  بالأسلحة واستولوا على الذهب والاموال وفروا هاربين وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على الجناة.

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