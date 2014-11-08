جامعة الإسكندرية تبحث تداعيات إضراب تمريض المستشفى الميرى بحضور وزير التعليم العالي

عقد الدكتور رشدى زهران القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية،اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة صباح اليوم السبت بحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى لبحث تداعيات اضراب هيئة التمريض بالمستشفى الميرى وفاة حالتين داخل المستشفى نتيجة إضراب الوردية المسائية للتمريض عن العمل.

وقام الوزير برفقة “زهران” والدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور صلاح عبد المنعم القائم بأعمال عميد كلية الطب ورئيس قطاع المستشفيات الجامعية بالاسكندرية بجولة تفقدية للمرور على المستشفيات الجامعية من بينها مستشفى الرئيسى الجامعى.

كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أمر بتحويل “وردية تمريض” مستشفى “الأميرى الجامعى” بالإسكندرية، التى قررت الإضراب عن العمل، مما تسبب فى وفاة حالتين، حسب المعلومات المتوافرة، إلى النيابة العامة.

وكلف رئيس الوزراء، الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، بالتوجه على الفور إلى محافظة الإسكندرية، لمتابعة التحقيقات مع الممرضين الذين قرروا الإضراب، ومحاسبة أى مقصر، مهما علا شأنه فى المستشفى، وضرورة إنتظام العمل بصورة كاملة بالمستشفى.

وأكد المهندس إبراهيم محلب أن أرواح الناس ليس فيها تقصير أو تهاون، وإذا كان فريق التمريض لديه شكاوى من تأخر صرف حوافز أو غيره، فهذا ليس معناه ترك المرضى الذين ائتمنوهم على حياتهم ليلقوا مصرعهم.

وقال رئيس الوزراء: سنحاسب كل مهمل، وكل مقصر، فى أى موقع إدارى، أو قيادى بالحكومة، وسنعيد الإنضباط إلى دولاب العمل الحكومى.