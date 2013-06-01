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برشلونة يؤكد بحثه عن مدافع

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برشلونة يؤكد بحثه عن مدافع برشلونة يؤكد بحثه عن مدافع

أكد تيتو فيلانوفا المدير الفني لبرشلونة بحث النادي عن مدافع يدعم الفريق من خلال موسم الانتقالات الصيفي.

برشلونة عانى هذا الموسم على الصعيد الدفاعي في ظل غياب لإريك أبيدال وإصابات متلاحقة لكارليس بويول، ومعهما خافيير ماسكيرانو.

واعتمد برشلونة خلال الموسم على الظهير الأيسر أدريانو في أداء دور قلب الدفاع بالتناوب مع أليكسندر سونج واليافع مارك بارترا بجوار جيرارد بيكيه.

وقال تيتو فيلانوفا: "لا نعلم هل سيتعافى بويول أم لا.. نتمنى أن يتعافى من إصابته".

وتابع "عموما في حال تعافى أو غير ذلك، نحن نبحث عن لاعب يجيد دور قلب الدفاع".

ويعد ماتس هوملز مدافع بروسيا دورتموند من الأسماء التي ترددت كثيرا في وسائل الإعلام الكتالونية مرتبطة ببرشلونة.

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