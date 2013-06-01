رئيس "النور": الإخوان "باعوا لنا الهوا".. ولولا حزبنا لصدر دستور مصر علمانيا

مخيون: "الجماعة" لا تفي بوعودها.. و"باعتنا" رغم مساندتنا للرئيس محمد مرسي في انتخابات الرئاسة

كتب : حاتم حمدى منذ 10 دقائق

شن يونس مخيون، رئيس حزب النور، هجوما حادا على الإخوان المسلمين، فى ختام زيارته لمحافظة شمال سيناء، والتى استمرت لمدة 48 ساعة، خلال لقاء جماهيري مع أهالى مدينة بئرالعبد، حيث قال إن جماعة "الإخوان" لا تفي بوعودها و"سمعنا منهم كلاما زى الورد وتم الاتفاق فيما بيننا على كل شيء، لكنهم باعونا، رغم وقوفنا مع الرئيس محمد مرسي في الانتخابات" حسب قوله.

وتابع مخيون "اتفقنا على أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، لكنهم باعونا أيضا فى الجمعية التأسيسية للدستور". وأكد أن "جماعة الإخوان تطلق الأكاذيب والشائعات لتشويه حزب النور، بدعوى تحالفنا مع العلمانيين والليبراليين، رغم انهم هم من فعلوا ذلك".

وقال رئيس حزب النور إن الإخوان تحالفوا مع منير فخرى عبدالنور وأمين اسكندر ووحيد عبدالمجيد في الانتخابات، و"لولا حزب النور لصدر دستور مصر علمانيا". وتابع "جماعة الإخوان باعت لنا الهواء، بعد العديد من الجلسات المشتركة في مكتب الإرشاد".