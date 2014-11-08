أحمد عادل عبد المنعم يكشف.. كيف أصبح جاهزا للأهلي؟

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي الذي تحمل المسؤولية في ظل إصابة شريف إكرامي الحارس الأساسي عن الأسباب التي جعلت منه جاهزا للمشاركة.

وتعرض إكرامي لإصابة في الركبة تدفعه للخضوع لجراحة، ليغيب بشكل مفاجئ عن الأهلي.

ولعب عادل عبد المنعم أمام اتحاد الشرطة والأسيوطي سبورت ودمنهور والمقاولون العرب، وظهر بشكل جيد.

وقال عادل عبد المنعم للصحفيين: "سعيد جدا بالمشاركة في المباريات مع الأهلي، والنجاح".

وتابع "أنا جاهز دائما للمشاركة مع الأهلي، لأنني أتدرب بجدية وأتعامل مع التدريبات على أنها مباريات رسمية".

وأوضح "على حارس المرمى أن يحافظ على جاهزيته دائما بالتعامل مع التدريبات على أنها مباريات من أجل الحفاظ على لياقته، ووقتها لن يجد فرقا بين الأساسي والبديل".

وعبر عادل عبد المنعم عن احترامه لاختيارات شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر لمباراتي السنغال وتونس الحاسمتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015، والتي خلت من اسمه.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قد صرح بأن عادل عبد المنعم كان يستحق التواجد مع المنتخب.

وأتم حارس الأهلي"احترم وجهة نظر شوقي غريب، وأتمنى كل التوفيق للمنتخب أمام السنغال وتونس".