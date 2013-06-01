مصرع وفقدان 6 أشخاص من جراء العواصف فى ولاية أركانساس الأمريكية

أعلنت السلطات فى ولاية أركانساس الأمريكية اليوم عن مصرع وفقدان ستة أشخاص من جراء العواصف الشديدة التى اجتاحت الجزء الأوسط من الولاية .

ونقلت شبكة “إيه بى سى” الاخبارية عن السلطات قولها إن الضحايا يضمن ثلاثة قتلى وثلاثة مفقودين .

وحذر خبراء الأرصاد من تزايد سوء أحوال الطقس المصحوب بأعاصير وفيضانات فى المناطق الممتدة من أوكلاهوما إلى ميسورى .معربا عن قلقهم من إحتمال حدوث فيضانات فى أجزاء من ميسورى وأيوا والينوى حتى يوم الأحد .

وأشارت الشبكة الى أن خبراء الأرصاد ذكروا أن التحذيرات من سوء الأحوال الجوية يمكن أن تستغرق عدة أيام .

أ.ش.أ