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محافظ القاهرة: هناك علاقات قوية بين مصر والنمسا

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محافظ القاهرة: هناك علاقات قوية بين مصر والنمسا محافظ القاهرة: هناك علاقات قوية بين مصر والنمسا

محافظة القاهرة – أرشيفية

شهد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة ، ونائب سفير النمسا د. رينيه ايمراي افتتاح المهرجان الثقافي الثالث لجمهورية النمسا ، والذي أقامه المركز الثقافي النمساوي بحديقة الأزهر تحت عنوان “تلاقي النمسا مع ” وذلك في إطار دعم العلاقات بين البلدين .

وتضمن المهرجان ورش عمل فنية ، ورسوم للأطفال لتعليمهم المهارات المختلفة في الفنون ، وعروض البانتوميم للفنان أحمد نبيل إلي جانب العروض الفنية والموسيقية التي قدمتها فرق من النمسا.

وأكد محافظ القاهرة أن حرص النمسا علي إقامة المهرجان للعام الثالث علي التوالي يعكس قوة العلاقات بين مصر والنمسا ، وتطلع القاهرة دوماً إلي توطيد العلاقات بينها وبين مختلف دول العالم ، وأن إقامة هذه المهرجانات تساعد علي التقارب الثقافي والفكري ونقل الآداب والفنون ومعرفة العادات والتقاليد وتبادل الخبرات بين البلدان والشعوب.

حضر الافتتاح شريف العريان مدير عام منظمة اغاخان في مصر ، والعميد . وجدي محمد رئيس حي وسط ، وعدد من قيادات المحافظة.

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