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رئيس مترو الأنفاق يفتتح نقطة إسعاف بمحطة الأهرام بالخط الثالث

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رئيس مترو الأنفاق يفتتح نقطة إسعاف بمحطة الأهرام بالخط الثالث رئيس مترو الأنفاق يفتتح نقطة إسعاف بمحطة الأهرام بالخط الثالث

افتتح رئيس شركة مترو الأنفاق المهندس علي الفضالي، اليوم السبت، نقطة إسعاف جديدة بمحطة الأهرام بالخط الثالث للمترو مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة على مدى ‏16‏ ساعة يوميا‏.

وقال المهندس الفضالي في تصريح له اليوم  إن “هذه الخدمة الطبية مجانية والمستفيد منها كبار السن‏، وذوو الاحتياجات الخاصة‏، وحالات الطوارئ‏”، مشيرا إلى أن هذه النقطة تعد رقم 20 في سلسلة الإسعاف التي تغطى محطات مترو الإنفاق في الخطوط الثلاثة.

وأضاف أنه “بدأ إنشاء تلك النقاط منذ عام 2004، حيث يوجد 12 نقطة إسعاف بالخط الأول بمحطات (حلوان – وادي حوف – المعادى – دار السلام – السيدة زينب – أنور السادات – الشهداء – غمرة – الدمرداش – كوبري القبة – المطرية – عزبة النخل ) و٦ نقاط إسعاف بالخط الثاني بمحطات ( شبرا الخيمة – سانت تريزا – العتبة – الدقي – جامعة القاهرة – الجيزة) ونقطتين بالخط الثالث للمترو بمحطات (العباسية – الأهرام)”.

وأوضح أن كل نقطة تغطي ثلاث محطات الموجودة بها والسابقة والتالية لها.

ومن جانبه، قال مدير عام الإسعاف بشركة المترو الدكتور عبد المنعم حمزة إن “إدارة الإسعاف بالمترو تقوم بالتفتيش ومتابعة تلك النقاط ليلا ونهارا”.
> يذكر أنه جارى التنسيق لإنشاء نقاط إسعاف أخرى بورش صيانة خطوط مترو الأنفاق.

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