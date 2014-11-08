ضبط 5 من أعضاء الإخوان بينهم وكيل مدرسة الدعوة ببنى سويف

ألقى ضباط الامن الوطنى بالتنسيق مع المباحث الجناية ببنى سويف القبض على 3 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية أثناء تجمعهم بحى الاباصيرى استعدادًا للقيام بمسيرة.

كانت قوات الأمن قد فرضت حصارا امنيا حول ثلاثة من العناصر الاخوانية هم محمد عبد العاطي سعيد يوسف عامل بمديرية الاوقالف ومقيم مقبل الجديد – بندر بني سويف و محمد أحمد عبد التواب أحمد مهندس ومقيم شارع حلمي الملط – بندر بني سويف وعاصم نادي عبده حسين طالب بكلية الطب البيطري ومقيم شارع الفاروق عمر – بندر ناصر اثناء تجمعهم بحى الاباصيرى وترديدهم هتافات مضادة للجيش والشرطة وضبط بحوزتهم هواتف نقالة محمل عليه إشارات رابعة اثناء مهاتفتهم لمناصريهم للانطلاق بمسيرة اخوانية.

وتمكنت القوات من ضبط عبده حسين فرج 52 سنة وكيل مدرسة الدعوة الاسلامية بمركز ناصر مطلوب ضبطه واحضاره في قضايا انتماء لجماعة محظورة والتحريض علي أعمال العنف ضد الجيش والشرطة و علي محمد علي شهرته ابوالحديد 61 سنة بالمعاش متعاقد بمدرسة الدعوة بمركز ناصر.

وتحرر لهم المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.