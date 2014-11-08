هل ستقع الحرب بين نانسي وأحلام بعد حلقة الأمس من "أراب أيدول"؟

شهدت حلقة يوم أمس من "أراب أيدول" ظهور اتزان وائل كفوري، بعد الضجّة التي أثارها بانسحابه من البرنامج خلال الأسبوع الماضي. وقد بدا وائل قريباً إلى القلب ومرتاحاً جداً، لا سيّما لجهة تعليقاته وتفاعله مع المشتركين، مثل المشترك السوري حازم شريف، الذي استفزّ وائل بأدائه لإحدى أغنياته. في المقابل، بدا أنّ علاقة أحلام ونانسي عجرم تسير على خير ما يرام، إلى حين أداء المشترك المصري محمد رشاد أغنيته، فكان تعليق أحلام عليه أنها لم تُعجب باختياره أغنية "آه يا ليل" للفنانة شيرين عبد الوهاب، ما جعل نانسي تتضايق من هذا الأمر، كونها منحازة إلى محمد، وهي التي طلبت ـ خلال وصلته ـ من مدير المسرح التصفيق له. ويبدو أنّ كلام أحلام عن محمد أزعج نانسي وجعلها تغضب.

ويبدو أنّ هناك حرباً غير معلنة بين النجمتين، من الممكن أن تنفجر في أيّ وقت، في وقت بدت علاقة وائل بأحلام جيّدة، لاسيّما بعد أن ذكرت مواقع إلكترونية أنّ وائل تلقّى تهديداً من إدارة "أم بي سي" جرّاء تصرّفه في الأسبوع الماضي.

وقد عادت أحلام لتؤكّد من جديد أنها ليست مغرورة، بل تتمتّع بالثقة في النفس بفضل جمهورها الحلوميّ الذي يدعمها. وممّا لا شكّ فيه أنّ أحلام هي العنصر الأكثر فاعليّة في اللجنة، بفضل تعبيرها عن رأيها بصراحة. وقد مرّرت رسائل كثيرة خلال قيام وائل بالتكلّم باللهجة الخليجيّة، حيث أشارت إلى أنّ "مجرّد أن يتمّ حفظ كلامها، فهذا يُحسب لصالحها". وككلّ حلقة، تعرف أحلام كيف تجذب الأضواء إليها، فقد طلبت من المشتركين، سهر وعلي نجم، التصفيق لزميلهما المصري محمد حسن، خلال أدائه على المسرح. كما كانت لفتة جميلة منها بعد إنهاء حازم شريف وصلته الغنائية، حيث قامت وألقت التحية على أمّ حازم وقبّلتها.

كذلك، قامت أحلام بإعطاء النصائح لماجد المدني، بعد أدائه على المسرح، كي يُحسّن ويُطوّر أدائه، إذا استمرّ بالبرنامج، من دون أن ننسى طبعاً قيامها بالتقاط صور لها على المسرح، ثمّ النظر إلى نفسها في المرآة، كلّما سنحت لها الفرصة.

ستوديو "أراب أيدول" عجّ بأهالي بعض المشتركين، فأهل حازم يحرصون على الحضور منذ الحلقات الأولى للبرنامج، وبات هناك كلام كثير يؤكّد أنه الشخص الأوفر حظاً للفوز باللقب، كونه يملك كلّ المقوّمات التي يحتاجها الفنان.

وكان لافتاً حضور أشقاء ماجد المدني، شقيق فارس، الذي شارك في الموسم الثاني من "أراب أيدول"، بالإضافة إلى والدهم الذي كان يركّز في كلّ كلمة ينطقها ماجد خلال أدائه أغنيته.

وكان لـ"سيدتي نت" دردشة سريعة مع فارس، أعرب فيها عن سعادته بالتواجد من جديد في ستوديو "أراب أيدول"، آملاً في أن يكون حضوره وإخوانه دافعاً إيجابياً لماجد من أجل عطاء أكبر.

وأضاف: "نحن أخوان، وواجبنا أن ندعم بعضنا البعض، وسخّرنا أنا ووالدي وشقيقي عبدالله كلّ حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم ماجد. وهناك تعليقات ممتازة تصلنا عن ماجد، وإن شاء الله نرى فرحتنا به"، متمنّياً أن يراه من بين الخمسة الأوائل.

وقال: "إنّ من الممكن أن نقوم بديو غنائيّ مع ماجد، على أن تكون الأغنية من ألحان والدي".

تهميش إليسا

يبدو أنّ الترويج لحلقة إليسا لم يلقَ الصدى الإيجابي، والجميع لاحظ أن لا حماسة عند طرح اسم إليسا التي ستكون ضيفة هذه الليلة في البرنامج. وعزا البعض السبب إلى كون إليسا رفضت إجراء حديث "idol plus"، كما تجري العادة مع كلّ فنان يحلّ ضيفاً على البرنامج.

كواليس:

سهر لا تزال تحرص على الحضور في كلّ برايم بعد خروجها

علي نجم بدا مرحاً وقريباً إلى القلب، وتهافت عليه الكثيرون لالتقاط الصور معه.

محمد حسن تكتب له الأغنية على شاشة أمامه وبدا متوتراً وخائفاً جداً.