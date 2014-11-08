مراد علم دار حطم سيارة ثمنها 450 ألف يورو ونجا بمعجزة

عمان – سميرة حسنين

صرّحت شركة إنتاج سلسلة "وادي الذئاب" في بيان لها حول حادث الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار، أنه يوم الأحد الساعة الثامنة مساءً وخلال تصوير مشاهد الحلقة 236 من الموسم التاسع من مسلسل "وادي الذئاب" فقد الممثل نجاتي شاشماز سيطرته على السيارة، واصطدم خلال طريقه بجدار صلب، وإثر الإصطدام انفجر بالون السيارة بوجه نجاتي شاشماز ونتج عنه كسور في عظام الفك وتم إسعافه فوراً ونقله إلى مستشفى بارك جوزتيبي حيث اتخذت الإجراءات الطبية اللازمة له.

ورافقته زميلته الممثلة الشابة عائشة شيشدام باتور وعدد من زملائه حيث ظلوا في انتظاره خارج المستشفى ، وزاروه أيضاً في موعد عمليته الجراحية التي استغرقت ساعتين ونصف تماماً، ثم خرج سراً من المستشفى على كرسي متحرك ولم يتمكن مصورو الباباراتزي من اصطياد لقطات له خلال توجّهه إلى منزله.

وكانت الممثلة عائشة شيشدام أول المهنئات له على سلامته، وأوّل من جمهوره عليه عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي "تويترط داعية الجميع أن يصلوا له ويدعوا الله بالشفاء العاجل، شاكرة معجبيه على اهتمامهم.

ونشرت الصحف التركية صورة سيارته الشهيرة بسيارة العميل البريطاني جيمس بوند (أستون مارتن – aston martin) السوداء التي صور فيها نجاتي آخر مشاهده قبل الحادث في الحلقة 235 التي عرضت في تركيا، وحققت كالعادة من سنوات أعلى نسبة مشاهدة، ونشرت الخبر تحت عنوان: نجاتي شاشماز يحطم سيارة العميل الأسطوري جيمس بوند وينجو منها بمعجزة.

ويقدر ثمن السيارة المحطمة بـ 450 ألف يورو،وقيل إنها لم تعد تصلح للقيادة ثانية.

وتعد سيارة (أستون مارتن) من أكثر السيارات رواجاً لدى مشاهير العالم وتركيا، وكانت آخر سيارة موديل 2013 سوداء أشتراها مغني البوب التركي كينان دوغلو زوج الممثلة التركية بيرين سات ب 400 ألف يورو قبل زواجهما بعام.