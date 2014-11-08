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برشلونة يواجه ألميريا بقائمة تضم 20 لاعبا

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برشلونة يواجه ألميريا بقائمة تضم 20 لاعبا برشلونة يواجه ألميريا بقائمة تضم 20 لاعبا

(إفي): استدعى لويس إنريكي مدرب فريق برشلونة 20 لاعبا استعدادا لخوض مباراة ألميريا بالجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك بالمران الختامي المهاجم الشاب منير الحدادي واللاعب الصاعد ديفيد بابونسكي.

وكما حدث في رحلة أمستردام، قرر إنريكي سفر الرباعي المصاب: جيريمي ماتيو، أندريس إنيستا، توماس فيرمايلين وسيرجي روبرتو الى الأندلس لحضور المباراة ورفع معنويات زملائهم.

وتشمل القائمة كل من: تير شتيجن، برافو، ماسيب، مونتويا، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، شابي، بيدرو، سواريز، ميسي، نيمار، رافينيا، ماسكيرانو، بارترا، دوجلاس، ألبا، أدريانو، ألفيش ومنير.

ويحتل البرسا حاليا المركز الرابع بفارق نقطتين خلف غريمه المتصدر ريال مدريد.

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