لبيب: تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة الى معهد قومى للإدارة المحلية

صرح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بأنه يجرى حالياً اتخاذ الأجراءات التنفيذية لتحويل مركز سقارة للتنمية المحلية الى معهد قومى للادارة المحلية يقوم بتخريج جميع العاملين بالمحليات.

وقال الوزير في تصريحات صحفية له اليوم إن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتطوير أداء كافة القيادات المحلية مع توجيه اهتمام خاص لتطوير كوادر الصفين الثانى والثالث من القيادات الشابة بالوزارة والمحافظات ، وأشار الى أن الوزارة تنظم بدءا من الاسبوع الحالى وحتي نهاية شهر نوفمبر سلسلة دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لرفع مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء وتأهيل قيادات الإدارة المحلية وتفعيل أداء العاملين بها بما يتماشى مع متطلبات العمل في الفترة الحالية والتوجه نحو تطبيق اللامركزية في المحافظات .

وأوضح لبيب أن مركز التنمية المحلية بسقارة يقوم بتنظيم 8 دورات تدريبية من الاسبوع الحالى حتى نهاية نوفمبر يحضرها 495 متدربا من جميع المحافظات ، وتشمل تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء فى مجال الشئون القانونية لتفعيل القانون وتنمية مهارات العاملين فى مكاتب خدمة المواطنين مما يساهم فى مزيد من التفاعل والتواصل مع المواطنين وتنمية مهارات العاملين فى مجال الادارة المحلية بما يساعد في رفع المهارات التدريبية لهم والاستعانة بها كقيادات محلية مدربة للعمل في المحافظات وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية فى مجال شئون العاملين وصقل مهارات العاملين بالادارات الهندسية.

أ ش أ