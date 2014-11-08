مسلحون يستولون على 3 كيلو ذهب من محل مصوغات ذهبية بطوخ فى القليوبية

شهدت محافظة القليوبية قيام مسلحين ملثمين باقتحام محل مصوغات ذهبية بقرية قرقشندة بطوخ وقاموا بالاستيلاء علي اكثر من 3 كيلو ذهب وفروا هاربين .

تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة من المقدم اسلام عبد الحميد نائب مامور مركز طوخ يفيد بتلقيه بلاغا بقيام ملثمين مسلحين بإقتحام محل مصوغات ذهبية والاستيلاء على كمية من الذهب .

وإنتقل علي الفور العقيد عبد الله جلال مفتش المباحث والمقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث المركز وتبين ان اثنين ملثمين قاموا باقتحام المحل حاملين الاسلحة الالية وقاموا بتهديد صاحب المحل واستولوا على اكثر من 3 كيلو ذهب ومبلغ مالى وفروا هاربين .

وأكد شهود عيان ان المتهمين كانوا يستقلون دراجة بخارية وانتظروا حتى خلا المحل من الزبائن واقتحموا المحل بالاسلحة واستولوا على الذهب والاموال وفروا هاربين ، وتكثف اجهزة الأمن من جهودها للقبض على الجناة .

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق .